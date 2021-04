La jeunesse sénégalaise a présenté ses doléances lors d’un conseil présidentiel - adakar.com

La jeunesse sénégalaise a présenté ses doléances lors d'un conseil présidentiel Publié le samedi 24 avril 2021 | RFI

© Présidence par LM

Conseil présidentiel pour l`insertion et l`emploi des jeunes

Diamniadio, le 22 avril 2021 - Le chef de l`État Macky Sall a présidé, ce jeudi 22 avril 2021, au CICAD, un Conseil présidentiel consacré à l`insertion et à l`emploi des jeunes.

Comment améliorer l’emploi et l’insertion des jeunes au Sénégal ? Question débattue toute la journée jeudi 22 avril lors d’un conseil présidentiel. Autour du chef de l’État Macky Sall, figuraient des représentants de jeunes, de syndicats, des structures de financement, des formateurs ou encore des partenaires financiers.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



C'était un rendez-vous inédit pour « parler de vive voix » avec les jeunes, selon la présidence. Les représentants des quatre coins du Sénégal sont venus exprimer leurs doléances, Comme Ousmane Mamadou Soumaré, de la région de Kédougou, à l’est du pays, qui les déclinent : « La pluralité des acteurs en charge du service publique de l'emploi et de la jeunesse, la faible employabilité des jeunes dans le marché du travail, les difficultés d'accès au crédit, le problème d'adéquation entre la formation et l'emploi, l'insuffisance du matériel agricole, tracteurs, batteuses et faucheuses. »



À Ziguinchor, la majorité des jeunes n’a pas d’autre choix que de conduire « des motos taxis jakarta », ajoute son homologue de Casamance. Beaucoup pointent le manque de coordination entre les différentes structures de financement.