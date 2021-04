Tchad: Emmanuel Macron et les présidents du Sahel évoquent la transition civilo-militaire - adakar.com

Tchad: Emmanuel Macron et les présidents du Sahel évoquent la transition civilo-militaire Publié le samedi 24 avril 2021 | RFI

Présent à Ndjamena pour les obsèques du président Idriss Déby, le président français Emmanuel Macron a échangé avec les présidents du Sahel ainsi qu’avec le président du conseil militaire de transition du Tchad. Un soutien commun a été apporté au processus de transition civilo-militaire en cours dans le pays, mais une fermeté a été aussi affichée concernant la durée de la transition.



« La France ne laissera jamais personne, ni aujourd'hui, ni demain, remettre en cause la stabilité et l'intégrité du Tchad », a promis le président français Emmanuel Macron dans son oraison funèbre. Par ces mots, le président français a clairement apporté son soutien à la transition en cours. Paris défend avant tout « la stabilité et l’intégrité du Tchad ».



À l'attention du Conseil militaire de transition( CMT) présidé par le jeune général Mahamat Déby, Emmanuel Macron a cependant appelé à promouvoir la « stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique ».