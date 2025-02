Les crèmes glacées russes à la conquête du marché africain - adakar.com

Publié le vendredi 7 fevrier 2025

Les crèmes glacées russes à la conquête du marché africain

Les crèmes glacées russes à la conquête du marché africain

Bâtonnets glacés, cornets gaufrés tronqués, textures crémeuses, enrobages chocolatés… Sputnik Afrique s'est entretenu avec le producteur russe de glace Aïsberry, qui exporte ses délices au Sénégal comme au Nigeria, ainsi qu'en Côte d'Ivoire, au Kenya et au Cameroun.

Au Sénégal, la glace la plus populaire est le bâtonnet glacé enrobé de chocolat, précise le groupe, qui affirme coopérer "activement avec les distributeurs africains, en adaptant les emballages et les gammes de saveurs aux exigences du marché."