Farba Ngom face à la justice : Une convocation imminente Publié le mercredi 5 fevrier 2025

Farba Ngom, député-maire d`Agnam, responsable de l`Apr

La justice sénégalaise intensifie ses investigations autour de Farba Ngom, député-maire des Agnam, alors qu’un document clé vient d’être reçu par le parquet du pool judiciaire financier (PJF). Selon les informations relayées par nos confrères de Sud Quotidien, la réception de ce document ce mardi pourrait marquer un tournant dans cette affaire, en ouvrant la voie aux auditions tant attendues et faisant ainsi de la convocation officielle de l’élu un événement désormais imminent.



Ce document, dont le contenu reste confidentiel, pourrait bien contenir des éléments déterminants concernant les accusations portées contre Farba Ngom, notamment liées à une affaire de blanchiment de capitaux d’un montant de 125 milliards de francs CFA. Cette enquête fait suite à un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), et le parquet semble plus que jamais déterminé à faire la lumière sur cette affaire complexe.