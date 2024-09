Accident à Louga : 1 mort et 25 blessés dans une collision à Makabra Guèye - adakar.com

Accident à Louga : 1 mort et 25 blessés dans une collision à Makabra Guèye Publié le lundi 30 septembre 2024 | pressafrik.com

La route continue de faire des victimes. Un accident de la circulation s'est produit ce lundi tôt le matin à hauteur du village de Makabra Guèye, situé dans le département de Louga (nord-ouest). Selon la TFM (Télé Futurs Médias) qui donne l'information, l'accident a causé la mort d'une personne et fait 25 blessés dont 11 dans un état grave.



A l'origine de l'incident, une collision entre un bus qui revenait de Mpal ( nord, commune de Saint-Louis) et un véhicule de type 406. Ce dernier a été percuté par le bus entrainant plusieurs victimes. Les deux véhicules ont fini leur course dans un camion stationné au bord de la route.



Le corps sans vie ainsi que les blessés ont été évacués à l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident.