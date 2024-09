Investitures Législatives anticipées : Pastef Italie vers l’implosion - adakar.com

Les responsables de Pastef Italie sont en colère rouge. Ils fustigent les micmacs et jeux antidémocratiques du député de la diaspora Amadou Woury Diallo. Ils ont été saisis un vendredi avant de leur faire comprendre que les investitures en Italie sont bouclées le dimanche. Personne n'a eu le temps de mobiliser son dossier de candidature. Le député Woury Diallo, contacté depuis mercredi n'a pas réagi.



Dans un message communiqué aux instances de Pastef, Ndiaye Papa Ada, alias "Kocc Barma Ndiaye", candidat à l'investiture de Pastef en Italie, a déposé un recours contre la procédure de vote utilisée lors de la récente investiture de la section. Il dénonce plusieurs « irrégularités et manquements » aux principes du parti, qu'il estime avoir « gravement compromis la légitimité de cette démarche ».



Selon Ndiaye Papa Ada, les « textes de Pastef et une circulaire émanant des instances nationales indiquaient que, faute de consensus entre les candidats, les dossiers devaient être transmis à Dakar pour une décision finale ».



A l’en croire, cette directive aurait été ignorée pour le cas de Pastef Italie. « La section/coordination a choisi de procéder à un vote, une méthode non prévue par nos textes », a-t-il a souligné. Il conteste ainsi la légitimité de ce vote, estimant que cette « procédure contredit les règles internes du parti ».





Kocc Barma Ndiaye déplore également qu'aucune tentative n’ait été faite pour permettre aux candidats de parvenir à un consensus. « Il aurait été judicieux de laisser aux candidats l’opportunité de discuter et d’essayer de trouver un accord », a-t-il expliqué. Selon lui, « cette absence de dialogue constitue une grave entorse aux principes démocratiques de Pastef ».



Par ailleurs, le candidat aux investitures doute de l’impartialité du processus de vote. Il estime que « tout semblait programmer à l’avance, avec un recours au vote des coordinateurs comme seule option, ignorant les autres possibilités prévues par les textes du parti ».



Pour M. Ndiaye, « cela donne l'impression que la procédure a été manipulée pour atteindre un résultat prédéfini ». Il a également évoqué une « atteinte à l'intégrité et à l’équité de l’investiture ».



Un appel à l’annulation de la procédure



En conséquence, Ndiaye Papa Ada demande l'annulation pure et simple de cette investiture, qu'il juge entachée d’irrégularités. Il exhorte les instances nationales à appliquer la procédure initialement prévue, c’est-à-dire l’envoi des dossiers à Dakar en l'absence de consensus.



Dans un ton plus ferme, M. Ndiaye accuse certains membres du parti d’être des « transhumants », anciens militants de formations politiques comme l’APR (Alliance pour la République) et le PDS (Parti démocratique sénégalais), qui « chercheraient à bénéficier des privilèges politiques, sans véritablement défendre les intérêts légitimes de la diaspora italienne ».



Selon lui, « ces individus visent plus à sécuriser leur avenir personnel qu’à servir les causes patriotiques ».



Pape Ada Ndiaye n'est le seul responsable à rouspéter. Nous avons tenu depuis lundi à joindre les responsables des différentes sections qui confirment tous les allégations Pape Ada Ndiaye alias "Kocc Barma". Mourade Wade de révéler que dans la Lombardie, ils ont tenu une réunion physique avant de l'ouvrir à tout le monde en ligne. "Même cette vidéo conférence a été manipulée pour éviter que certains ne puissent participer à la réunion. Les délais très courts et qui coïncident à un week-end prouvent la volonté manifeste de Wourry Diallo à barrer la route aux autres prétendants à la députation", a déclaré la responsable de Pastef Brescia.



Cette contestation pourrait avoir des répercussions majeures au sein de la section italienne de Pastef, à un moment où le parti se prépare pour les prochaines élections. Il reste à voir si les instances nationales accèderont aux demandes de Ndiaye Papa Ada ou si l'investiture controversée sera finalement maintenue.



Depuis mercredi, nous avons écrit à Amadou Diallo via WhatsApp. Nos messages sont restés sans réponse malgré notre insistance.

