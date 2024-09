Sénégal : Ousmane Sonko dénonce un scandale de 600 milliards FCFA sous l’ère Macky Sall - adakar.com

Sénégal : Ousmane Sonko dénonce un scandale de 600 milliards FCFA sous l'ère Macky Sall Publié le samedi 28 septembre 2024 | Beninwebtv.com

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko, leader de Pastef

Le président sénégalais, Ousmane Sonko s’est adressé à la presse ce jeudi 26 septembre 2024 pour dévoiler l’état financier hérité du régime de Macky Sall. Les révélations du Premier ministre ont suscité de vives inquiétudes. En effet, un scandale financier de 600 milliards FCFA a été mis en lumière lors des audits en cours.



Comme annoncé, Ousmane Sonko a exposé la situation « réelle » du pays après le mandat de Macky Sall. Alors que les audits ne sont pas encore terminés, le Premier ministre avait déjà exprimé ses préoccupations : « Nous avons hérité d’un État en ruine ». Ses déclarations de ce jour confirment cette impression.



D’après Sonko, Macky Sall et son équipe ont déformé la réalité concernant les finances publiques. « L’ancien régime a trompé le peuple et les partenaires », a-t-il déclaré. Les investigations ont révélé un surfinancement mal géré : « 600 milliards, qui n’auraient dû être dépensés qu’à partir du 1er janvier, ont été utilisés par le régime sortant avant notre arrivée au pouvoir, soit sur l’exercice 2023, ce qui est extrêmement grave », a-t-il déploré.



Le Premier ministre a également dénoncé une tentative de manipulation de l’ancien régime, qui voulait faire croire aux Sénégalais que son équipe avait mal géré les fonds. « C’est totalement faux », a-t-il répliqué, précisant que ces sommes avaient été dépensées par le précédent gouvernement. « Plus de 300 milliards ont été utilisés de manière injustifiée, et à ce jour, nous ne trouvons aucune trace de l’utilisation de ces fonds », a-t-il ajouté.



Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie, a quant à lui souligné que les chiffres présentés par le gouvernement de Macky Sall concernant la dette publique et le déficit budgétaire étaient incorrects. Selon lui, le déficit budgétaire réel s’élève à une moyenne de 10,4 % du PIB sur la période 2019-2023, soit près du double des 5,5 % annoncés initialement.



De même, la dette publique s’élève en réalité à 76,3 % du PIB, contre les 65,9 % communiqués précédemment. Face à ces graves irrégularités, il a été précisé que les autorités judiciaires compétentes seront saisies afin de faire la lumière sur ces faits.