Diamniadio – Camps de chirurgie à l'hôpital pour enfants : 308 opérations réalisées grâce à Direct Aid

Diamniadio – Camps de chirurgie à l'hôpital pour enfants : 308 opérations réalisées grâce à Direct Aid Publié le mardi 21 novembre 2023

Un peu plus de 300 enfants d’âge compris entre 0 et 15 ans ont bénéficié, cette année, de la campagne de chirurgie qu’effectue annuellement l’Ong Direct Aid, en collaboration avec l’Hôpital pour enfants de Diamniadio (Hed). Le 7ème et dernier camp dans le cadre de cette campagne, s’est tenu jeudi à l’hôpital pour enfants qui a été, comme lors des précédentes éditions, le lieu de déroulement de cette campagne humanitaire dédiée aux enfants. «Nous avons eu à établir 3 programmes. Le premier programme s’est déroulé du 5 juillet au 7 août, et pour le deuxième, nous avons regroupé 2 camps tout comme pour les autres, le troisième s’est déroulé du 14 août au 23 septembre, et un dernier pour la période allant du 13 octobre à la date d’aujourd’hui», a indiqué la directrice de l’Hôpital pour enfants de Diamniadio (Hed), Mame Fama Dieng Gaye, revenant sur le programme de l’année 2024. Elle a fait savoir que 308 enfants souffrant «de pathologies nécessitant une intervention chirurgicale lourde ou ambulatoire» ont pu ainsi être opérés gratuitement à travers cette campagne. «Les patients qui étaient pris en charge lors de cette campagne-là ne sont pas uniquement des enfants de l’hôpital. La majorité provenait des autres régions du Sénégal», a-t-elle relevé.



43 millions francs ont été mobilisés, selon elle, par Direct Aid, qui a entièrement financé la cam­pagne. Abdellatif Ja­brallah, représentant de l’Ong, s’est félicité de la réussite de la campagne 2024. «Cela nous satisfait de voir ces enfants qui sont guéris et c’est le plus important (…) Cette réussite, nous la devons quelque part à l’Hôpital des enfants de Diamniadio, à son staff et à son administration qui n’ont ménagé aucun effort pour intervenir et aider l’équipe», a-t-il assuré. Il a réitéré la volonté de Direct Aid à pérenniser et renforcer le partenariat avec l’hôpital pour enfants. «Nous allons organiser d’autres camps», a-t-il ainsi décliné.