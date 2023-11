Abdoulaye Sylla sur les fiches de Sonko : «La Cena va examiner le dossier en Ag» - adakar.com

Abdoulaye Sylla sur les fiches de Sonko : «La Cena va examiner le dossier en Ag» Publié le mercredi 15 novembre 2023 | Le Quotidien

Le président de la CENA reçoit le mandataire de Sonko

Installé officiellement hier comme président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), Abdoulaye Sylla n’a pas souhaité donner une réponse «précise» sur le refus de la Direction générale des élections (Dge) de remettre les fiches de parrainage à Ousmane Sonko. Le nouveau patron de la Cena annonce que lui et ses collègues vont examiner ce dossier en Assemblée générale, après la passation de service avec son prédécesseur, Doudou Ndir.



Par Amadou MBODJI – Les fiches de parrainage que la Direction générale des élections (Dge) refuse de remettre à Ousmane Sonko en vue de la prochaine élection présidentielle de février 2024 ont été évoquées hier, lors de l’installation de Abdoulaye Sylla com­me nouveau président de la Commission électorale nationale autonome (Cena) en remplacement de Doudou Ndir. Une question a été posée dans ce sens au nouveau patron de la Cena par les journalistes. Mais ce dernier s’est voulu prudent en renvoyant sa réponse à plus tard.



Pour rappel, la Dge a refusé de remettre les fiches de parrainage au leader de l’ex-parti Pastef. Et ce, malgré une décision de Justice rendue par le Tribunal d’instance de Zi­guinchor qui ordonne la réintégration du maire de Ziguinchor dans les listes électorales, après en avoir été exclu.



En dépit de cela, l’instruction que la Cena avait donnée dans ce sens à la Dge, avant limogeage de M. Ndir, n’a pas été non plus été suivie.



«Regarder la qualité de l’organisation pour voir les améliorations à faire»

«Nous venons de prêter serment. Nous n’avons pas encore procédé à la passation de service. Dès après la passation de service, nous allons examiner en Assemblée générale le dossier, après nous pourrons vous dire quelle sera l’attitude de la Cena», déclare M. Sylla.



Et ce dernier de prévenir pour parer à toute éventualité. «Il n’y a rien de facile dans ce monde-là. Nous avons une base légale. Tout ce que nous voulons faire, c’est d’avoir une égalité des chances pour tous les candidats, d’être certain que cette égalité va être sincère. La seule réserve, c’est qu’il faut que le citoyen, l’électeur soit admissible pour être électeur, pour être candidat.» «Les réserves sont prévues par la loi. Je ne peux pas, pour le moment, parler d’une organisation. Il faut d’abord que je reprenne service et je regarde, avec l’Assemblée générale des membres de la Cena, la qualité de l’organisation pour voir les améliorations à faire», fait-il savoir.



Abdoulaye Sylla a, par ailleurs, prêté serment en tant que nouveau président de la Cena, ainsi que les autres membres de ladite institution : Ndary Touré, Cheikh Awa Balla Fall, Serigne Amadou Fall, Mmes Aminata Fall Niang et Ndèye Rokaya Mbodj, Ahmed Tidiane Ndoye, Léopold Wade, Abdoulaye Marème Diallo, Mamadou Bokar Niang, Mmes Aïssatou Sow et Fatou Kiné Diop.



S’adressant au nouveau président de la Cena, M. Mamadou Badio Camara, président du Conseil Constitutionnel, dira : «Monsieur le président Abdoulaye Sylla, à la suite d’illustres présidents et membres du Conseil constitutionnel démissionnaires en 1993 et en 2002, vous avez choisi de mettre fin à vos fonctions de membre du Conseil constitutionnel en présentant votre démission conformément aux articles 89 de la Constitution et 5 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel. Tout au long de votre riche carrière, vous avez occupé de hautes responsabilités au sein de l’Admi­nistration. Vous êtes Inspecteur général d’Etat, avant d’être nommé membre du Conseil constitutionnel, où vous avez accompli votre mission avec le dévouement, la disponibilité et la convivialité qui vous caractérisent. Qu’il nous suffise, pour vous remercier, de dire avec toute la gratitude qui sied : vous avez, durant cinq ans, mis toute votre science et toutes vos forces au service du Conseil constitutionnel. Vous êtes désormais appelé à diriger une équipe de hauts cadres, qui allient compétence et expérience.»



Par ailleurs, l’ancien Premier président de la Cour suprême, Cheikh Tidiane Coulibaly, a prêté hier serment devant le president du Conseil constitutionnel du pays, Mamadou Badio Camara.