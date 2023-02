Décès de Ismaila Touré de “Touré Kunda“: le communiqué de la famille Touré - adakar.com

Ismaila Touré de "Touré Kunda"

Lundi 27 février 2023



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Ismaïla Toure, fondateur et membre du groupe musical Toure Kunda. Ismaïla est décédé ce matin, à l'âge de 73 ans, des suites d'une longue maladie à Paris.



Ismaïla Toure était un musicien, un artiste, un père et un ami aimé. Il a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique et de la culture. Nous sommes fiers de son héritage et de toutes les contributions qu'il a apportées tout au long de sa vie.



Ismaïla Toure a fondé le groupe Toure Kunda avec son frère aîné, Sixu Tidiane Toure, en 1978. Le groupe a connu un grand succès grâce à leur musique qui mélangeait des rythmes africains traditionnels avec des influences funk, reggae et pop. Ils ont sorti plus d'une douzaine d'albums au cours de leur carrière, et ont joué dans des festivals et des concerts à travers le monde.



Au-delà de sa carrière musicale, Ismaïla Toure était un activiste social et culturel passionné. Il a travaillé pour promouvoir la diversité culturelle et le dialogue interculturel, et a été un fervent défenseur de la paix, de la justice sociale et de l'égalité des chances. Nous sommes fiers de ses engagements envers sa communauté et ses convictions.



La famille Toure souhaite remercier tous ceux qui ont exprimé leur sympathie et leur soutien depuis l'annonce du décès de Ismaïla Toure. Nous demandons également que notre vie privée soit respectée pendant cette période difficile. Les détails concernant les funérailles seront communiqués en temps voulu.



Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour toutes les personnes qui partage notre peine et notre chagrin pendant cette période difficile.



La Famille Toure