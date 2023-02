TIC: le GOTIC à Dakar pour le 6è salon international des professionnels de l’Économie numérique - adakar.com

TIC: le GOTIC à Dakar pour le 6è salon international des professionnels de l`Économie numérique

Le Groupement des Opérateurs Ivoiriens du secteur des TIC

( GOTIC) a pris part les 16 et 17 février derniers à Dakar au Sénégal à la 6ème édition du Salon international des professionnels de l'Économie numérique ( SIPEN), rapporte une note d'information transmise lundi à Abidjan.net.



'' Avec plus de 400 entreprises et 5000 visiteurs, ce salon se présente comme une véritable opportunité pour le développement des partenariats d’affaires. C’est aussi un espace dédié aux réflexions autour des opportunités et innovations numériques", a expliqué la note.

Selon le document, la délégation du GOTIC, qui était conduite par son Président Gnon Laurent, a marqué un intérêt particulier pour ce rendez-vous qui a regroupé les professionnels des TIC de toute l’Afrique de l’ouest.

Par ailleurs, à en croire la note, ce déplacement du GOTIC pour ce salon est en phase avec la vision stratégique de son Président qui ambitionne de positionner son organisation sur la scène internationale.

Ces assises ont été meublées notamment par des ateliers, panels et conférences plénières.



En marge de ce salon, la délégation du GOTIC s'est rendue à l’Ambassade de Côte d’Ivoire au Sénégal où elle a été reçue par le Général de Corps d’Armée Touré Sekou, l'Ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près la République du Sénégal.

'' Le Président du GOTIC lui a porté la voix des entreprises du secteur du numérique de la Côte d’Ivoire qui, ambitionne d’être les leaders de la sous-région et voire de tout le continent Africain'', a fait savoir la note.

En retour, le diplomate ivoirien

a exprimé sa disponibilité à accompagner le GOTIC dans sa mission au niveau du Sénégal et dans les autres pays de sa circonscription diplomatique.



Le Salon international des professionnels de l' Économie numérique ( SIPEN) est co- organisé par l’Organisation des Professionnels du Numérique (OPTIC) au Sénégal et le Regroupement des Organisations des Professionnels des TIC (ROPTIC) des huit pays de l’UEMOA.

L.Barro