Situation des ressortissants Sénégalais en Tunisie: le communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur Publié le dimanche 26 fevrier 2023

Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur suit de près la situation qui prévaut en Tunisie, relativement aux migrants d’origine subsaharienne.



Le Ministère rappelle, à cet égard, l’attachement particulier du Sénégal à la sécurité et à la sûreté des communautés sénégalaises partout où elles résident et en toute circonstance.



En conséquence, Madame l'Ambassadeur du Sénégal en Tunisie a été instruite de mettre en place une Cellule de crise pour assurer la protection de nos ressortissants et de leurs biens.





Les numéros verts suivants ont été mis en service à cet effet :

00221775595546 (WhatsApp)^H

00216 50840908 (00216 55358834).



L’Ambassade reste également en contact à cet effet avec les responsables des Associations sénégalaises en Tunisie.



Le Ministère appelle les compatriotes établis dans ce pays au calme et à la sérénité.



Dakar, 26 février 2023