Sommet de la Ligue arabe: sécurité alimentaire et plusieurs dossiers africains à l'ordre du jour Publié le mardi 1 novembre 2022 | RFI

Sommet de la Ligue arabe: sécurité alimentaire et plusieurs dossiers africains à l`ordre du jour

Le sommet de la Ligue arabe s’ouvre ce mardi 1er octobre, à Alger, mais sans le roi du Maroc, Mohamed VI. Alger avait envoyé une invitation officielle au souverain qui se fera finalement représenter par son ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Le monde arabe achète de grosses quantités de blé à l'Ukraine et à la Russie. À l'ordre du jour de ce sommet de deux jours, plusieurs autres dossiers, notamment africains. Une nouvelle stratégie pour la sécurité alimentaire doit être adoptée.



Le sommet arabe d'Alger abordera plusieurs questions liées à la situation politique en Libye et au Liban, à la relance de l'initiative arabe de paix avec Israël adoptée à Beyrouth en 2002, à la crise au Soudan et au conflit au Yémen. Des délégations présentes à Alger ont proposé de discuter des ingérences de l'Iran et de la Turquie dans les affaires internes des pays de la région arabe. L'Algérie a, pour part, mis sur la table le dossier de la réforme de la Ligue arabe pour que le secrétariat général de l'organisation soit tournant. Une proposition qui risque d'être ignorée en raison du véto égyptien,rapporte notre correspondant à Alger, Fayçal Métaoui.