CAN U23: la grosse frayeur des Congolais à bord de l'avion qui les emmenait vers l'Algérie Publié le dimanche 30 octobre 2022 | RFI

CAN U23: la grosse frayeur des Congolais à bord de l`avion qui les emmenait vers l`Algérie

Le match retour du deuxième tour de qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans, entre l'Algérie et la République démocratique du Congo, n'a pas su tenir samedi 29 octobre. En cause : une défaillance de l'avion qui devait conduire les jeunes Léopards en Algérie.



Plus de peur que de mal, mais une catastrophe a peut-être bien été évitée samedi. Les joueurs de la sélection congolaise des moins de 23 ans pensaient se rendre à Sétif, en Algérie, avec une certaine sérénité. Après leur victoire à Kinshasa le 23 octobre, lors du match aller du deuxième tour de qualifications pour la prochaine CAN U23 (4-1), ils étaient en confiance. Mais loin du pré vert, c'est dans les airs que les Léopards ont vécu un épisode très angoissant.