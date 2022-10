COP27: «L’Afrique est déjà plus verte que quiconque», selon Mo Ibrahim - adakar.com

COP27: «L'Afrique est déjà plus verte que quiconque», selon Mo Ibrahim Publié le samedi 29 octobre 2022 | RFI



Mo Ibrahim



Le milliardaire soudanais Mo Ibrahim, dont la fondation est membre de la Fondation Afrique-Europe, s'est exprimé le 27 octobre à Bruxelles lors d'un press briefing restreint sur les enjeux de la COP27, vus d'Afrique





Mo Ibrahim fera partie des personnalités africaines qui se rendront à la COP27 à Charm-el-Cheikh, en Égypte, sans en attendre de grandes avancées. Il ne cache pas son inquiétude sur le manque de discussions et d’accords qui se profile. « La guerre en Ukraine et les chocs internationaux qui y sont associés ont détourné l’attention de certains dirigeants de la question du climat. La compétition entre puissances rend plus compliquée la coopération nécessaire, avec une vision de long terme ».



La Fondation Mo Ibrahim a lancé en mars 2020, avec les Amis de l’Europe, une nouvelle structure dénommée la Fondation Afrique-Europe, en partenariat avec l’African Climate Foundation et ONE. Son rôle est d’organiser des partenariats pour « transformer en opportunités » les relations entre les deux continents.



Comme à son habitude, Mo Ibrahim ne mâche pas ses mots. Il ne se montre guère étonné des tendances soulignées par le dernier rapport du think tank australien Institute for Economics and Peace (IEP) sur les « Menaces écologiques ». Ce document note une baisse de -1,5 % de l’intérêt des opinions publiques dans le monde sur le climat (48 %) entre 2019 et 2021, avec de fortes chutes en Namibie et en Zambie. Ce à quoi Mo Ibrahim objecte que « 600 millions de personnes, soit la moitié de la population, n’ont pas accès à l’électricité en Afrique. Pourquoi ces gens devraient-ils se préoccuper du climat ? Ils n’émettent rien du tout, puisqu’ils n’ont pas le courant ! ».