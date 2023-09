Sénégal : le drame du joola ne sera pas oublié à travers ce projet - adakar.com

Le 26 septembre 2002, le Sénégal a connu l’une des pires tragédies de son histoire. En effet, ce jour-là, le joola, un ferry qui faisait la navette entre la capitale Dakar et la Casamance, a connu un naufrage qui est entré dans les annales. Selon les sources officielles, près de 2000 personnes ont trouvé la mort pour ce qui est considéré comme l’un des pires accidents de bateau de l’histoire. 21 ans après, le souvenir du naufrage du joola est encore très présent dans les esprits des Sénégalais. Ce mardi 26 septembre, le pays de la Teranga commémore l’anniversaire de ce drame qui est ancré dans les mémoires.



Pour ne pas oublier les victimes, un musée mémorial est en construction à Ziguinchor, la capitale de la Casamance. Pour rappel, l’essentiel des disparus du joola étaient originaires de la Casamance. Le chantier de construction du musée avance à grands pas et tout récemment des responsables étatiques étaient sur place pour constater l’avancée des travaux. Tout a été pensé afin de faire du musée un lieu de recueillement, de souvenir et un appel à ce qu’aucun autre drame de ce genre ne se produise au Sénégal.



Les visiteurs pourront s’informer sur les dernières heures du joola en trois étapes que sont : l’embarquement, la vie à bord et le débarquement. En s’appropriant cette histoire, les visiteurs pourront tirer de précieux enseignements. La construction du musée a débuté en 2019 et les premières autorités ont déployé d’importants moyens pour en faire une réussite.



Sur le site du chantier, Aliou Sow, le ministre de la Culture a déclaré ceci : "On a pris les plus grands experts en matière de muséographie au Sénégal. Avec l’expertise étrangère d’autres pays qui ont déjà mis en place des musées relatifs à des faits mémoriels, les hélices et d’autres reliques du bateau sont également mobilisées en relation avec la marine". Pour les proches des victimes, ce musée sera d’une grande importance afin que la nation sénégalaise n’oublie pas les disparus du joola. Ces familles de victimes estiment que le musée est en quelque sorte un cimetière où ils pourront se recueillir. Selon des sources concordantes, l’inauguration du musée est prévue pour ce mois de Novembre 2023.