Présidentielle 2024 : Me Abdoulaye TINE se lance dans la course Publié le mardi 26 septembre 2023

© Autre presse par DR

Me Abdoulaye Tine, leader du arti politique ‘’Union sociale libérale’’ (Usl)

Le fondateur de l’Usl, Abdoulaye Tine, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024. Il sera investi en octobre par un congrès qui se déroulera sous l’égide d’une grande Coalition qui compte déjà une cinquantaine de mouvements citoyens, partis politiques et personnalités indépendantes. Mais surtout une Coalition non pas fondée sur un panel de Leaders, mais plutôt portée par les forces vives de la base, de la société. A l’en croire, les préparatifs sont déjà en cours, tant au plan de l’organisation que de la mobilisation dans l’ensemble du pays ainsi que dans la diaspora.



S’agissant de l’émigration clandestine, il estime détenir des clés de solutions structurelles et durables dans ce domaine. Il souligne avoir eu déjà à traiter de ces dossiers sous les précédents régimes dans le cadre de la coopération internationale entre le Sénégal et des pays de l’Union européenne.



Par ailleurs, Abdoulaye Tine de renégocier certains accords bilatéraux et multilatéraux notamment en matière de pêche et de commerce international, signés par le gouvernement du Sénégal. Parce que d’après lui, ils sont à l’origine du mal-vivre de Sénégalais.



Samba BARRY