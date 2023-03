Aliou Cissé se prononce sur l’absence de ce joueur : « C’est à lui de montrer qu’il a sa place… » - adakar.com

© Autre presse par DR

Aliou Cissé , sélectionneur du Sénégal

En marge de la conférence de presse d’avant match Sénégal – Mozambique tenue, ce jeudi 23 mars 2023, le sélectionneur national Aliou Cissé a évoqué l’absence de Habib Diallo.



El Tactiko est clair dans ses : « Habib fait parti du groupe. Après il y’a eu des choix à faire pendant la coupe du monde. Mais aujourd’hui si vous voyez la configuration de cette équipe avec les manque de temps de jeu et des choix sportifs aussi. »



« Je veux dire que c’est pas que je n’ai pas choisi un joueur aujourd’hui qu’il n’a pas la possibilité de revenir. Je le répète, l’équipe nationale du Sénégal c’est une porte d’entrée et une porte de sortie« , précise Aliou Cissé.



« Et Habib confirme cette philosophie, il est parti et il mérite de revenir avec les performances qu’il fait en club. C’est à lui de montrer qu’il a sa place dans l’équipe quand on aura besoin de lui« , dit le Sélectionneur national.