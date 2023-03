Un maître coranique soupçonné de viols sur une trentaine de fillettes - adakar.com

News Société Article Société Un maître coranique soupçonné de viols sur une trentaine de fillettes Publié le jeudi 23 mars 2023 | senenews.com

S.K.M, maître coranique de son état, est sous le coup de plusieurs plaintes. La cause ? Il est suspecté d’avoir abusé sexuellement une trentaine de filles mineures.



Seulement, l’homme, recherché par des éléments de la gendarmerie de la Brigade Spéciale de Touba, reste introuvable. Et ce, malgré qu’un avis de recherche et d’interpellation soit émis contre lui, rapporte Seneweb.



D’après les témoignages des victimes, c’est entre les murs du daara que le maître coranique aurait commis ses abus sexuels. Elles seraient des élèves de S.K.M.





