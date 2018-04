Macky prié de "ne pas promulguer la loi sur le parrainage" (FJ) - adakar.com

Macky prié de "ne pas promulguer la loi sur le parrainage" (FJ) Publié le samedi 21 avril 2018

Macky prié de "ne pas promulguer la loi sur le parrainage"

Des voix s'étaient levées pour demander au président Macky Sall de surseoir au vote de la loi sur le parrainage intégral pour toutes les élections. La loi adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance plénière du 19 avril 2018, le Forum du Justiciable invite l'État à recoller les morceaux et amorcer le dialogue.



Il "demande solennellement au Président de la République de ne pas procéder à la promulgation de la loi pour rendre possible le dialogue, et créer toutes les conditions de son succès", renseigne un communiqué reçu à Seneweb ce jour.