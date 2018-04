Pour un Hadjj dans la sécurité, le confort et la sérénité: Le gouvernement annonce une batterie de mesures - adakar.com

Pour un Hadjj dans la sécurité, le confort et la sérénité: Le gouvernement annonce une batterie de mesures Publié le samedi 21 avril 2018

Accueil des pèlerins de retour de La Mecque

Dakar, le 06 Octobre 2015 - Le Premier ministre du Sénégal et certains membres du gouvernement ont accueilli des pèlerins sénégalais à leur retour du pèlerinage aux Lieux Saints de l`Islam.

Au sortir du conseil interministériel sur le pèlerinage d’hier, en compagnie du délégué général de la commission Abdoul Aziz Kébé, le porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, a annoncé une panoplie de mesures. Au nombre de 5, ces décisions visent à mettre les pèlerins dans de bonnes conditions, depuis leur départ prévu le 4 août 2018 jusqu’à leur retour le 27 du même mois.



Première mesure prise hier, vendredi 20 avril, au sortir du conseil interministériel concerne le maintien du prix du package au même prix que celui de l’année dernière. A ce propos, Seydou Gueye renseigne « la première proposition c’est le maintien sur proposition du délégué général et sur validation du président de la République du prix du package à hauteur de 2.600.000, c’est-à-dire même prix que l’année dernière avec une baisse sur le prix du billet d’avion qui passe ainsi de 1.100.000 à 1.080.000».



La deuxième mesure concerne la rationalisation du Hajj 2018 avec un raccourci sur la durée de séjour de 27 jours pour l’édition 2016 à 23 jours pour cette année. « La deuxième mesure c’est cet objectif de rationalisation qui nous permet aujourd’hui sur cette édition de 2018 du hajj 2018 de passer d’une durée de sejour aux lieux saints de l’Islam de 27 jours à 23 jours. Avec un départ pour le premier vol prévu le 4 août 2018 et le premier vol retour attendu à Dakar le 27 août », a fait savoir Seydou Gueye.



Autre mesure prise lors de ce conseil interministériel s’applique au maintien de la compagnie Fly Air pour le transport des pèlerins. « La troisième mesure c’est le maintien ou la reconduction de la compagnie Fly Air qui a amélioré son offre en terme de confort pour le transport de nos pèlerins », renchérit Seydou Gueye.



A ces 3 mesures vient s’ajouter une quatrième qui concerne la prolongation de la durée des inscriptions dont la clôture était initialement prévue pour le 30 avril. « La prolongation de la durée des inscriptions qui était initialement prévue pour le 30 avril, mais qui sera prolongée au 10 mai, délai de rigueur », a-t-il prévenu.

Les intérêts des compagnies aériennes privées ont également été pris en compte, puisque la 5ème et dernière mesure visant à assurer aux pèlerins un Hajj dans les meilleures conditions, leur est dédiée.



«Sur un quota autorisé de 12860 pèlerins, les privés devront transporter 10860 pèlerins contre 9500 pèlerins l’année dernière. Et l’Etat du Sénégal, à travers la délégation devant prendre en charge 2000 pèlerins pour cette édition», conclut le porte-parole du gouvernement Seydou Gueye.



A noter que pour concrétiser ces mesures prises visant à permettre aux pèlerins d’accomplir le 5ème pilier de l’Islam dans la sécurité, le confort et la sérénité, la structure en charge du bon déroulement de l’édition 2018 est passée d’une commission à une délégation avec à sa tête Abdoul Aziz Kébé. Aussi, Seydou Gueye s’est félicité des deux dernières éditions qui se sont déroulées sans que l’Etat n’ait contracté de dette auprès de ses partenaires.