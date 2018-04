P-19 avril: L’opposition crie victoire - adakar.com

P-19 avril: L'opposition crie victoire Publié le samedi 21 avril 2018 | Walf Fadjri L'Aurore

© aDakar.com par SB

Conférence de presse des députés de l`opposition

Dakar, le 28 mars 2018 - Les députés de l`opposition ont tenu une conférence de presse pour s`exprimer sur la situation politique nationale, à veille de la séance de questions d`actualité du Premier ministre à l`Assemblée nationale. Tweet

Le Front démocratique et social de résistance nationale, mis en place par les partis de l’opposition, pour notamment contrer la loi sur le parrainage, a fait le bilan de la journée du 19 avril, ce vendredi, face à la presse.



Abdoul MBAYE et Cie déplorent leurs nombreuses arrestations et accusent Macky SALL d’avoir le pays en état de siège.



« Plus de 100 personnes ont été arrêtées dont des leaders et bien d’autres, plusieurs dizaines de blessés ont été identifiés (..) Macky SALL avait déjà montré la voie en réprimant sauvagement une manifestation pacifique d’enseignants (…) », indiquent les opposants. Qui rappellent que «de nombreuses structures de la société civile, des personnalités marquantes de ce pays notamment religieuses ont appelé au retrait de ce projet de loi et à la recherche d’un consensus entre tous les acteurs politiques susceptibles d’être concernés. Mais Macky SALL n’a rien voulu entendre. Il a préféré voyager en France et suivre de très loin les conséquences désastreuses de ses décisions ».



Toutefois, Idrissa SECK et ses alliés trouvent que, malgré les nombreux accrocs et l’adoption de la loi, ils n’ont pas perdu la bataille. « Il ne s’agit pas d’une manifestation de la place Soweto comme ce fut le cas le 23 juin 2011. C’est l’ensemble du pays qui est concerné. Aujourd’hui, partout au Sénégal, il y a des places Soweto », analysent-ils. Avant de déclarer la poursuite du combat. « Personne ne doit penser que les choses vont s’en tenir là (…) Qui croit que ce mouvement de résistance va s’arrêter après le vote de la loi se trompe (…) la résistance nationale va se poursuivre (…) Le Front résistance démocratique sociale (FRDS) confirme son appel à la résistance sur l’ensemble du territoire jusqu’au retour de la démocratie au Sénégal (…) A son combat initial, s’ajoute celui qui devra aboutir à la libération de tous les citoyens arrêtés ».