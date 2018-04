Les quotidiens sénégalais annoncent une plainte d’Idrissa Seck contre le parrainage - adakar.com

News Politique Article Politique Les quotidiens sénégalais annoncent une plainte d’Idrissa Seck contre le parrainage Publié le samedi 21 avril 2018 | Agence de Presse Africaine

La presse quotidienne sénégalaise parue samedi met le focus sur la plainte annoncée par l’opposant Idrissa Seck devant la Cour de justice de la Cedeao contre la loi sur le parrainage des candidatures à la présidentielle, votée le 19 avril par l’Assemblée nationale.



« Vote de la loi sur le parrainage-Idy prend le Macky. Il va saisir la Cedeao », titre Walfadjri.



Dans ce journal, le leader du parti Rewmi estime que cette loi est « inconstitutionnelle » et va l’attaquer la Cour de Justice de la Cedeao.



« Projet de loi sur le parrainage-Idy saisit la Cour de justice de la Cedeao », note Libération dans sa manchette.



Ce qui fait dire à Sud Quotidien que « Idy traduit Macky devant la Cedeao » et compte internationaliser le combat contre la loi sur le parrainage.



« L’institution judiciaire comme le parlement se sont prosternés devant l’Exécutif. Macky a violé à trois reprises la Constitution », dit Idy dans Sud Quotidien, avant d’appeler l’opposition à « faire bloc et à aller déposer un recours auprès de la Cedeao ».



Toutes choses qui font au quotidien national Le Soleil qu’après le vote de la loi, « l’opposition ne lâche pas prise ».



De son côté, L’Observateur raconte les mésaventures des leaders de la contestation de la loi, arrêtés le jour de son vote par la police, et fait état de « Sall temps de l’opposition ».



« J’ai été jeté dans une fourgonnette tellement gazée que le chauffeur a perdu ses moyens », raconte Idrissa Seck.



Malick Gakou ajoute : « J’ai été pris en otage pendant 22 heures au Commissariat central ».



L’Obs revient sur ce drame à Yeumbeul où « un quidam enlève deux garçons et leur coupe entièrement le sexe ».



« Horreur à Yeumbeul-Deux enfants retrouvés le pénis coupé », ajoute Libération.



Ce journal informe que face à la radicalisation des enseignants grévistes, « Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Education brandit le bâton ».



Le Soleil revient sur la visite du président Macky Sall en France et informe que « la coopération Dakar-Paris revisitée ».



TE/APA