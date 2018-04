Loi sur le parrainage : Idrissa Seck annonce une plainte devant la Cedeao - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Loi sur le parrainage : Idrissa Seck annonce une plainte devant la Cedeao Publié le samedi 21 avril 2018 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par SB

Idrissa Seck a rendu visite à Khalifa Sall, à Rebeuss

Dakar, le 10 avril 2017 - L`ancien Premier ministre Idrissa Seck a rendu visite à Khalifa Sall, à la maison d`arrêt et de correction (MAC) de Rebeuss. Le président du parti Rewmi s`est adressé à la presse à sa sortie. Tweet

Idrissa Seck, président du parti Rewmi (opposition) annonce une plainte devant la Cour de justice de la Cedeao contre la loi sur le parrainage des candidatures à la présidentielle au Sénégal, votée le 19 avril dernier par l’Assemblée nationale.



S’exprimant au cours d’une conférence de presse vendredi soir à Dakar, l’ancien Premier ministre du régime libéral (2000-2012), par ailleurs souteneur de Macky Sall au second tour de la présidentielle de 2012, explique son option de saisir la Cour de justice sous-régionale par le fait que « les juridictions sénégalaises ne sont plus dignes de foi et se sont prosternées devant l’Exécutif ».



Selon lui, la loi sur le parrainage est « inconstitutionnelle » car, « subordonner la présentation d’une candidature à l’élection présidentielle à un parrainage est contradictoire avec l’existence et le rôle des partis consacrés par la Constitution ».



« J’ai bon espoir que la Cedeao annulera la loi anti constitutionnelle de Macky Sall », a dit Idrissa Seck.



En vertu de la loi sur le parrainage, tout candidat à la présidentielle devra recueillir la signature de 0,8% au minimum et de 1% au maximum de l’électorat.



Le jour de son vote, les leaders de l’opposition qui avaient échappé à l’arrestation de la police, ont annoncé le lancement du Front de résistance démocratique et sociale (FRDS) pour amener le chef de l’Etat, Macky Sall, à suspendre la loi.



La nouvelle structure regroupe notamment le Parti démocratique sénégalais (PDS), le Grand parti, Rewmi et l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT).



Au « combat initial » du FRDS « contre le parrainage, devrait s’ajouter celui qui devrait aboutir à la libération de tous les citoyens arrêtés ».



TE/APA