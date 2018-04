Foot - Sénégal: la Fédération octroie 30 millions Cfa à la Ligue pro - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Foot - Sénégal: la Fédération octroie 30 millions Cfa à la Ligue pro Publié le samedi 21 avril 2018 | Enquête Plus

© aDakar.com par DF

La Fédération sénégalaise de football donne des détails sur la préparation des Lions

Dakar, le 13 février 2018 - Le président de la Fédération sénégalaise de football a donné des explications sur la préparation de la phase finale de la Coupe du monde 2018 par les Lions du Sénégal. L`équipe de la FSF a annoncé plusieurs matches amicaux. C`était au cours d`une rencontre avec les journalistes organisée par l`Anps. Tweet

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé avoir octroyé une subvention de 30 millions de francs CFA à la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), pour pallier le retrait de son principal sponsor. La Ligue professionnelle "a traversé une crise financière difficile" avec le retrait de son sponsor, une société de téléphonie mobile, précise un communiqué transmis jeudi à l’APS.



En plus de ces 30 millions, l’instance dirigeante du football national a accordé 35 millions de francs CFA à 13 ligues régionales et 4,5 millions de francs à Génération Foot, qui jouait les barrages de la Coupe de la CAF.



La Ligue régionale de Saint-Louis, qui tarde à renouveler ses instances, ne fait pas partie des bénéficiaires de ces subventions.



Trois clubs des ligues de Kédougou et de Saint-Louis ont aussi reçu une subvention de la Fédération sénégalaise de football.



Le Sénégal prendra part à la 2e phase finale de la Coupe du monde 2018 (14 juin-15 juillet à de son histoire, après celle de 2002 où les Lions du football avaient atteint les quarts de finale.











Basket - Coupe du maire de Dakar



Samedi



Marius Ndiaye



Hommes (quarts)



15h00 Saltigué - As Douanes



16h30 Uso - GBA



Dames (demie)



18h00 Asfo - Duc



Dimanche



Marius Ndiaye



Hommes (quarts)



15h00 Jeanne d’Arc - Duc



16h30 Asfa - Iam Mermoz



Dames (demie)



18h00 Asc Vile de Dakar / Iseg Sports