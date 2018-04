« Gaïndé Start’up Challenge 2018» : « Xel Tech » de Supdeco prête à relever le défi - adakar.com

News Education Article Education « Gaïndé Start’up Challenge 2018» : « Xel Tech » de Supdeco prête à relever le défi Publié le samedi 21 avril 2018 | Agence de Presse Africaine

Dakar (Sénégal) - L’entreprise « Xel Tech » de l’école Supdeco qui participe à la 4ème édition du concours 2018 « Gaïndé Start’up Challenge » a dit, vendredi à Dakar, être prête à relever le défi.



« Vu les objectifs que nous nous sommes fixés, nous sommes à un stade assez avancé. Le groupe est hyper motivé. Nous travaillons tous les jours sur le projet et nous espérons présenter bientôt le résultat. Notre premier objectif est de gagner le concours pour ensuite atteindre le plus haut niveau », a affirmé Yaya Abdoul Sangaré, le Directeur général de « Xel Tech », une entreprise créée par un groupe de six étudiants.



Il s’exprimait lors d’une rencontre avec une délégation de Gaïndé 2000 qui organise le concours « Gaïndé Start’up Challenge ». Cette année le thème retenu est : « L’intelligence artificielle dans le cadre de vie ».



Selon Malaïny Kagni, leur encadreur, la mission de « Xel Tech » consistera à « intégrer les possibilités de machine learning et d’intelligence artificielle à la gestion de stocks et des relations clients ».



« Start-up Challenge permet aux étudiants de s’imprégner de la vie en entreprise car, la participation à cette compétition requiert de chaque équipe le respect de normes professionnelles et non académiques. Cette expérience va certainement faciliter leur intégration professionnelle », a indiqué M. Kagni.



Diawara Cissé, responsable du développement d’applications de Supdeco et lauréat de la précédente édition, a abondé dans le même sens : « L’un des avantages de Start-up Challenge est l’opportunité qu’il donne aux participants de créer leur propre entreprise. Le gagnant est encadré et incubé pendant un an » pour lui permettre de prendre son envol.



Outre Supdeco, Sup Info, l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), l’Institut Supérieur de Management (ISM), l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO), l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), IPG et le Centre d'informatique et de gestion appliquée (CIGA) sont autres établissements qui participent à la 4ème édition de « Gaïndé Start’up Challenge ».



La finale aura lieu le jeudi 24 mai 2018 au Théâtre national Daniel Sorano. Mais avant cela, les équipes en lice vont devoir passer trois phases. Dans la première, chaque équipe ou entreprise a présenté ses membres (CV, compétences…). Dans la deuxième, le projet porté par l’équipe doit être décliné devant un jury composé d’experts de Gaïndé 2000. Dans la dernière phase, un jury externe passera à la loupe tous les projets.





