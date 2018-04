2,215 milliards de dividende pour les actionnaires de la société SAPH - adakar.com

Économie 2,215 milliards de dividende pour les actionnaires de la société SAPH Publié le samedi 21 avril 2018 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

Société africaine de plantation d’hévéas (SAPH)

Dakar (Sénégal) - La Société africaine de plantation d’hévéas (SAPH) paiera à ses actionnaires, au titre de l’exercice 2017, un dividende brut de 2,215 milliards (environ 3,322 millions de dollars), a appris APA vendredi auprès de cette société basée à Abidjan.



Rapporté au nombre total d’actions de la société, cela correspond à un dividende brut de 86,67 FCFA par action (1 FCFA équivaut à 0,0015 dollar). Les actionnaires vont ainsi commencer à renouer avec le retour sur investissement d’autant plus que la SAPH n’avait pas distribué de dividende les trois derniers exercices sociaux 2014,2015 et 2016 à cause de résultats peu performants. La date de paiement du dividende n’a pas été précisée par le conseil d’administration qui a convoqué l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour le 3 mai 2018.





Cette société avait réalisé au 31 décembre 2017un bénéfice après impôts de 12,860 milliards FCFA contre 1,169 milliard FCFA en 2016, soit une augmentation de 11,691 milliards FCFA.





Quant au chiffre d’affaires de la SAPH, il s’était établi à 151,978 milliards FCFA contre 112,963 milliards FCFA en 2016, soit une augmentation de 39,015 milliards FCFA.





