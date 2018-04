Ligue 1 sénégalaise : duel à distance entre le Jaraaf et la SONACOS pour le fauteuil de leader - adakar.com

Ligue 1 sénégalaise : duel à distance entre le Jaraaf et la SONACOS pour le fauteuil de leader Publié le samedi 21 avril 2018 | Agence de Presse Africaine

La SONACOS de Diourbel

Dakar (Sénégal) - Le Jaraaf et la SONACOS, qui totalisent le même nombre de points, se disputent à l’occasion de la 22e journée le leadership de la Ligue 1 sénégalaise, avec, toutefois, un léger avantage du premier club cité grâce à son meilleur goal-différence.



Pour garder le fauteuil, le Jaraaf (1er, 38 pts) doit s’imposer contre l’Union Sportive de Ouakam très mal en point (15ème, 3 pts). Une tâche a priori aisée pour les Médinois qui sur leurs cinq derniers matchs ont aligné quatre victoires et un nul.



Mieux, l’équipe de Malick Daff a essuyé une seule défaite lors de ses dix dernières rencontres de Ligue 1. Tout le contraire de l’US Ouakam qui n’a toujours pas remporté le moindre match depuis sa réintégration dans le championnat. En 12 matchs joués, les Requins ont mordu 12 fois à l’hameçon de leurs adversaires.



Pour sa part, la SONACOS de Diourbel (2ème, 38 pts) se déplace à Louga pour se frotter au Ndiambour (10ème, 25 pts). Un derby à la portée des Huiliers qui carburent en cette fin de saison.



Sur 30 points possibles lors des dix derniers matchs, la SONACOS en a glané 21, soit 7 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Le Ndiambour, quant à lui, avance à petits pas, éprouvant beaucoup de mal à enchaîner les succès.



En embuscade, Génération Foot (3ème, 33 pts) a tout intérêt à triompher à l’extérieur contre Teungueth FC (5ème, 30 pts) pour ne pas être larguée dans la course au titre. Les Grenats de Déni Biram Ndao traversent présentement une période peu faste puisqu’ils ont enregistré six défaites lors de leurs dix dernières sorties, toutes compétitions confondues.



Eliminée des joutes africaines, GF doit refaire son retard pour espérer retrouver la scène continentale la saison prochaine.



Pour leur part, les Rufisquois de Teungueth FC alternent le meilleur et le pire avec 3 victoires de rang, suivies de 3 défaites d’affilée pour leurs sept dernières rencontres.



De son côté, la Douane (4ème, 32 pts) reçoit NGB (9ème, 26 pts) qui n’a plus sa forme de début de saison. Joseph Senghor et son groupe ont seulement remporté trois de leurs dix derniers matchs en Ligue 1 là où leurs adversaires effectuent une remontée fantastique au classement. Ainsi, les Galactiques restent sur 4 victoires successives.



Mbour PC (11ème, 25 pts) accueille la Linguère (6ème, 30 pts) avec l’objectif de refaire une santé après l’élimination en Coupe de la CAF face au RS Berkane (Maroc). Le club de la Petite Côte n’a plus goûté à la victoire depuis la 12ème journée (Douane / Mbour PC, 1-2). Par contre, les Nordistes se sont imposés lors des deux dernières journées de championnat.



Le Casa Sports (8ème, 26 pts) reçoit Guédiawaye FC (14ème, 10 pts) dans l’espoir de reprendre sa marche en avant, après avoir vu sa belle série (trois victoires de suite) stoppée par la SONACOS lors de la précédente journée. Guédiawaye FC, lui, tentera de confirmer sa victoire sur l’USO (21ème journée) pour continuer à rêver de maintien.



En fin, Dakar Sacré-Cœur (12ème, 22 pts) et Diambars de Saly (13ème, 18 pts) vont se livrer un duel épique au Stade Léopold Sédar Senghor. Le résultat de ce match aura, à coup sûr, son pesant d’or dans la lutte pour le maintien qui concerne les deux formations.



Le programme :



Samedi 21 avril 2018 : Mbour PC / Linguère 17H (Stade Caroline Faye) ; Ndiambour / SONACOS 17H (Stade Alboury Ndiaye) ; Dimanche 22 avril 2018 : Dakar Sacré-Cœur / Diambars 16H (Stade Léopold Sédar Senghor) ; USO / Jaraaf 18H (Stade Léopold Sédar Senghor) ; Casa Sports / Guédiawaye FC 17H (Stade Aline Sitoé Diatta) ; Teungueth FC / Génération Foot 17H (Stade Amadou Barry) ; Douane / NGB 18H (Stade Alassane Djigo).





