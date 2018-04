Loi sur le parrainage au Sénégal : comment des leaders de l’opposition ont été amenés à partager la même cellule - adakar.com

Loi sur le parrainage au Sénégal : comment des leaders de l'opposition ont été amenés à partager la même cellule Publié le samedi 21 avril 2018 | Jeune Afrique

© AFP par SEYLLOU

Des policiers déployés dans les rues de Dakar, au Sénégal, lors de manifestations le 19 avril 2018.

Arrêtés jeudi matin lors des manifestations contre une révision de la loi électorale, six responsables de l’opposition et de la société civile se sont retrouvés pendant près de 20 heures dans la même cellule du commissariat central de Dakar. Ils ont été libérés vendredi matin.



Ils se sont retrouvés côte à côte pendant près de 20 heures d’affilée, dans une même pièce du commissariat central de Dakar. Il y a là le président du Grand parti Malick Gakou, le leader de Agir Thierno Bocoum, le rappeur et activiste de Y’en a marre Kilifeu, le chef du parti MCSS Abdoulaye Mamadou Guissé, Cheikh Alassane Sall Sène, un candidat indépendant à l’élection présidentielle, et Assane Bâ du Front démocratique et social (FDS).



Tous ont été arrêtés jeudi matin en marge de la contestation contre le vote du projet de loi sur les parrainages. Seul Idrissa Seck manquait à l’appel. Interpellé lui aussi dans la matinée, l’ancien maire de Thiès et chef du parti Rewmi a été conduit pour sa part au commissariat du quartier de la Médina.