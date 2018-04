Parrainage - Macky Sall: “Les députés de la majorité ont fait un travail remarquable“ - adakar.com

Parrainage - Macky Sall: "Les députés de la majorité ont fait un travail remarquable" Publié le vendredi 20 avril 2018

Le président de la République a réagi à l'adoption de la loi sur le parrainage. C'est depuis Paris que le chef de l'État a réitéré son appel au dialogue qui, selon lui, peut toujours continuer. Cependant, Macky Sall a déploré le fait qu'une minorité ait voulu imposer sa volonté à la majorité en invoquant un risque de brûler le pays.



"Dans une démocratie, si des gens ne veulent pas dialoguer politiquement, il y avait toujours le moyen de le faire au parlement. Là aussi, ils n’ont pas voulu. C’est une minorité qui a voulu imposer sa loi à la majorité et ça, ça ne peut pas marcher. (…) Ce n’est pas moi, ni les partis de la mouvance encore moins le gouvernement qui gère le processus des dépôts. C’est le Conseil constitutionnel ! Ils ont dit qu’ils vont mettre le feu au pays, mais le peuple dans sa majorité, a déjoué ce qui a été une manipulation de longue date", a dit Macky Sall au micron de la télévision publique.



S'adressant aux députés de la majorité, Macky Sall soutient qu'ils sont à féliciter. Car ils ont permis au débat à l'Assemblée nationale de se poursuivre au grand bénéfice de notre démocratie.



"Les députés de la majorité sont à féliciter : ils ont fait un travail remarquable ! Ils ont su mener le débat jusqu’à son terme et ensuite voter cette loi qui va permettre à notre démocratie de se poursuivre et de poursuivre sa trajectoire", soutient Macky Sall.



La loi sur le parrainage a été adoptée par les députés de l'Assemblée nationale à une majorité écrasante de 120 voix. Les députés de l'opposition ont boudé le vote qui a eu lieu sans débat.



