Publié le vendredi 20 avril 2018 | Seneweb.com

Quarante-deux Sénégalais ont été expulsés des Etats-Unis avant-hier, mercredi 18 avril. Ils sont arrivés à bord d’un vol spécial affrété par la police américaine.



Selon Le Témoin, qui donne l’information, ils ont été livrés, menottes aux poignées, à la police de l’air et des frontières sénégalaise.



Le journal rapporte que les expulsées ont été arrêtés et condamnés à divers délits et crimes : trafic de drogue, viols, braquages, contrefaçon, escroquerie...



Parmi eux, précise Le Témoin, on retrouve des natifs des Etats-Unis «de mère ou de père américain».