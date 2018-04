L’adoption du parrainage s’impose aux quotidiens sénégalais - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’adoption du parrainage s’impose aux quotidiens sénégalais Publié le vendredi 20 avril 2018 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par MC

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Photo: Revue de presse; Journaux Tweet

Le vote d’hier de la loi sur le parrainage des candidatures à la présidentielle par l’Assemblée nationale (avec 120 voix pour) est largement commenté par les quotidiens sénégalais parus vendredi.



« La loi sur le parrainage adoptée sans débat-Le coup de farce », note Walfadjri, expliquant que la loi passe dans la douleur, l’opposition boycotte le vote.



Voulant manifester contre le vote, Walfadjri informe que « Oumar Sarr, Malick Gakou, Idrissa Seck et une centaine de manifestants ont été arrêtés ».



« Dakar comme en état de siège. La loi retoquée, entre 0,8 et 1% (de signatures des électeurs inscrits sur le fichier pour parrainer une candidature) », expliquent nos confrères.



« Appel non suivi de l’opposition à l’insurrection populaire contre la loi sur le parrainage : Echec et mat, le projet voté », titre le quotidien national Le Soleil.



Pour Sud Quotidien, « la majorité impose sa loi » et que le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a validé un vote sans débat, poussant les députés de l’opposition à bouder l’hémicycle.



Le journal précise que le pourcentage des parrains est ramené à 0,8% de l’électorat.

« Depuis Paris, Macky Sall approuve le vote », renseigne Sud Quotidien.



Pour L’As, il s’est agi hier d’ « un vote dans la douleur » avec de chaudes empoignades entre majorité et opposition parlementaire.



« Guérilla dans certains quartiers de Dakar. La police gaze les manifestants. Idy, Gakou, Thierno Bocoum arrêtés », rapporte L’As.



Ce qui fait dire à EnQuête : « Un passage au forceps ». Mais le journal indique que le taux de parrainage est désormais fixé sur la fourchette 0,8% au minimum et 1% au maximum.



« Manifestations contre l’adoption de la loi sur le parrainage-Force reste à la loi. Le texte adopté sans débat », renchérit L’Obs.



Dans ce journal, Macky Sall affirme que « c’est une minorité qui a voulu imposer sa loi à la majorité ».





TE/APA