Table ronde d'une association d'agronomes, mardi Publié le vendredi 20 avril 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

L’association Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF) organise une table ronde, mardi à Dakar, à l’occasion de la célébration de ses 40 ans, sur le thème "Performances et modalités de cohabitation des systèmes d’élevage au Sénégal et Sahel", annonce un communiqué parvenu à l’APS.



La rencontre prévue aux Résidences Mamoune, à 10 heures, sera présidée par le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye, précise la même source.



Sont attendus à cette rencontre, des acteurs du secteur de l’élevage venant d’Europe, d’Afrique et du Sénégal, des institutions publiques, partenaires techniques et financiers et des instituts de recherche.



Il y aura aussi des ONG internationales, des organisations d’éleveurs, des représentants du secteur privé.







SK/BK