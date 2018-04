Terrorisme, Trafic De Migrants Et Cybercriminalité: La France équipe la police nationale sénégalaise - adakar.com

Publié le vendredi 20 avril 2018

La police Sénégalaise

La police sénégalaise a inauguré, hier, deux nouvelles divisions de lutte contre le terrorisme, de trafic de migrants et de cybercriminalité, d’un coût d’une centaine de millions de francs Cfa. Elles auront pour mission de faire face aux défis sécuritaires actuels.



La police nationale a inauguré, hier, en présence de l’ambassadeur de France Christophe Bigot, deux structures de lutte contre le terrorisme, le trafic de migrants et la cybercriminalité. Il s’agit de la Division spéciale de cybersécurité (Dsc) de la Police judiciaire et de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (Dncm) de la Direction de la police de l’air et des frontières qui ont coûté une centaine de millions de francs Cfa. Un véhicule équipé en matériels a aussi été remis à la Division de la police technique et scientifique, dans le cadre de la coopération en sécurité intérieure sénégalo-française du Plan d’action contre le terrorisme (Pact).



Ce qui fait dire au directeur général de la Police nationale, l’inspecteur général de police Oumar Mal, que la coopération et la synergie constituent la voie royale pour faire face aux défis sécuritaires contemporains. Donc, le Sénégal s’est employé à renforcer sa coopération multilatérale via plusieurs axes définis et mis en œuvre en partenariat avec l’Union européenne.



D’ailleurs, un financement du Fonds européen de développement, d’un montant de 10 millions d’euros, a été accordé pour renforcer les capacités logistiques, humaines et techniques de certaines structures policières.



Une école nationale sur la cybersécurité bientôt à Dakar



L’ambassadeur de France, Christophe Bigot, de souligner qu’il faut mettre des moyens sophistiqués. Le diplomate annonce aussi une nouvelle école nationale sur la cybersécurité, bientôt à Dakar. Elle sera financée par le ministère français des Affaires étrangères et permettra de former les meilleurs experts dans de nouvelles techniques pour lutter contre la cybercriminalité et prévenir les dommages considérables que provoquent les cyber-pirates contre les réseaux économiques.



A propos de la Dsc, Dr Papa Guèye, le chef de ce service, renseigne qu’elle a été créée en janvier 2017, pour apporter une réponse à la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication. Depuis sa création, elle a eu à gérer des dossiers sensibles liés à plusieurs délits. Elle a enregistré 468 plaintes, 642 demandes d’aides et 171 supports d’aides. La Dncm a, elle, déféré une vingtaine de personnes pour diverses infractions, depuis le début de l’année.



Le directeur des Polices de l’air et des frontières, le commissaire Wakhab Sall, a confié que le renforcement en capacités logistiques et des investissements corporels et incorporels est prévu dans ce projet. Le personnel de ces structures va recevoir une formation, dans les prochains jours, de grands experts du secteur.



CHEIKH THIAM