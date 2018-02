Tournée Socio-économique : Macky sur les pas d’Idy - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Tournée Socio-économique : Macky sur les pas d’Idy Publié le lundi 19 fevrier 2018 | Walf Fadjri L’Aurore

© Présidence

Macky Sall à Thiès pour les besoins du Conseil des ministres décentralisé

Thiès, le 05 Juin 2014- Les populations de la ville de Thiès ont réservé mercredi un accueil triomphal au chef de l’Etat Macky Sall, venu dans la cité du rail pour présider un conseil de ministres décentralisé. Le chef de l`Etat a été reçu par le maire de Thiès, Idrissa Seck. Tweet

Le chef de l’Etat est à la recherche du temps perdu. Il commence cette semaine une tournée dans le centre du pays pour inaugurer des infrastructures terminées depuis belle lurette.



Une véritable séance de rattrapage qui ne dit pas son nom et qui vise à repasser sur les traces du chef de Rewmi en vue de les effacer.



Candidat à sa propre succession, le président de la République ne veut pas se laisser distancer par Idrissa Seck sur le terrain. Le chef du parti Rewmi est en tournée nationale depuis plusieurs mois. Il est à la rencontre des Sénégalais des profondeurs pour les convaincre de voter pour lui à la présidentielle de février 2019. Macky Sall s’est lancé sur les traces de son meilleur ennemi et de son rival le plus sérieux pour la prochaine présidentielle. Il a décidé lui aussi d’aller à la rencontre des électeurs. Ainsi, il entame cette semaine une tournée dans les régions de Fatick et Kaolack, une véritable séance de rattrapage pour certainement essayer de reprendre le terrain conquis par Idrissa Seck.



Ainsi, le président de la République Macky Sall séjourne, du 19 au 20 février 2018, dans les régions de Fatick et de Kaolack. «Fidèle à sa politique de proximité, fondée sur l’échange avec les populations et le suivi rigoureux de la mise en œuvre des politiques publiques, le chef de l’Etat se rendra sur différents sites socio-économiques», lit-on dans un communiqué officiel. Le président Macky Sall procédera à l’inauguration de plusieurs infrastructures, notamment les routes Fatick-Kaolack, Dinguiraye-Nioro du Rip-Keur Ayip et Keur Wally Ndiaye-Passy-Sokone, d’après notre source qui ajoute que le chef de l’Etat lancera, en outre, les travaux de construction du grand pont à péage de Foundiougne. «Ces différentes infrastructures routières, porteuses de valeur ajoutée, contribueront ainsi à l’amélioration de la mobilité des personnes et des biens, au niveau national et dans la sous-région. Cette visite sera aussi mise à profit par le président Macky Sall pour échanger avec les populations et les différents acteurs évoluant dans le domaine des transports», conclut notre source.



Seulement, beaucoup de ces infrastructures routières sont terminées et sont fonctionnelles depuis belle lurette. C’est dire que le candidat Macky Sall est en campagne électorale avant l’heure, il est à la recherche du temps perdu. Nous sommes à une année jour pour jour presque du premier tour du scrutin présidentiel qui sera décisif pour lui.