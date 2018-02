Serigne Mbaye Thiam : « Nous sommes le vrai Parti socialiste » - adakar.com

Serigne Mbaye Thiam : « Nous sommes le vrai Parti socialiste » Publié le lundi 19 fevrier 2018 | Walf Fadjri L'Aurore

© aDakar.com par DF

Le ministre de l`Éducation nationale rencontre la presse

Dakar, le 26 décembre 2017 - Le ministre de l`Éducation nationale Serigne Mbaye Thiam a rencontré la presse pour évoquer la situation de l`École sénégalaise. Tweet

Le Parti socialiste compte énormément sur la vente des cartes pour se tourner définitivement la page des dissidents exclus.



Pour son chargé des élections et non moins ministre de l`Éducation nationale, à travers cette opération de vente de cartes, eux qui ont exclu Khalifa SALL et Cie pourront se légitimer.



« La meilleure réponse qu’on peut donner aux détracteurs du parti, c’est de leur montrer que nous sommes le vrai Parti socialiste en vendant toutes les cartes en trois mois », explique Serigne Mbaye THIAM en marge de la réunion des responsables de coordination du parti fondé par SENGHOR.



Selon lui, « la cheville ouvrière de la vente des cartes, ce sont les responsables de coordination ». «C’est pourquoi nous avons jugé utile de les rencontrer pour les mettre à niveau, leur rappeler les dispositions de la circulaire et leur indiquer les modalités de vente des cartes avec le fonctionnement des différentes structures », ajoute-t-il.



De leur côté, Barthélémy DIAS et ses camarades dissidents exclus ont aussi entamé la vente des cartes de membre du PS.