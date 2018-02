Présidentielle 2019 : Le PUR n’écarte pas la candidature de Serigne Moustapha Sy - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle 2019 : Le PUR n’écarte pas la candidature de Serigne Moustapha Sy Publié le lundi 19 fevrier 2018 | Walf Fadjri L’Aurore

© Autre presse par DR

Serigne Moustapha Sy, guide spirituel des Moustarchidines

Tweet

Classé quatrième derrière les trois grandes coalitions, aux dernières législatives, le Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) n’entend pas se détourner de la prochaine présidentielle.



Selon son coordonnateur, le parti aura bel et bien un candidat. « Le Parti de l’unité et du rassemblement va se présenter à l’élection présidentielle et il va se présenter également dans toutes les autres élections qui seront organisées dans le pays», déclare le professeur El Hadji Issa SALL, dans les colonnes du journal LeQuotidien.



A Thiès ce weekend pour les besoins de la massification de leur parti, le député trouve que la question de leur candidature ne se pose même pas.



« C’est évident. La vocation d’un parti politique c’est d’aller aux élections. Com­ment vous pouvez comprendre que le PUR qui s’est classé 4ème aux dernières Législatives n’ait pas de candidat à la Présiden­tielle ? Cela n’a pas de sens. Même s’il y’avait 4 candidats à l’élection présidentielle, le PUR devrait y être », explique El Hadji Issa SALL.



Seulement, le professeur qui coordonne le parti fondé par Serigne Moustapha SY ne se déclare pas lui-même candidat. Ce qui laisse penser aux dernières déclarations du guide des Moustachidines. Celui-ci a, en effet, indiqué que si Khalifa SALL ne pouvait pas se présenter à la présidentielle de 2019, lui le ferait alors à sa place.