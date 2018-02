Critique du fichier électoral, audité par des experts indépendants: Landing Savané demande à l’opposition d’être cohérente - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Critique du fichier électoral, audité par des experts indépendants: Landing Savané demande à l’opposition d’être cohérente Publié le lundi 19 fevrier 2018 | Sud Quotidien

© Présidence par DR

Macky Sall donne le coup d`envoi du dialogue national

Dakar, le 28 mai 2016 - Le président de la République Macky Sall a donné le coup d`envoi du dialogue national. Il a lieu au palais de la République. Photo: Landing Savané, secrétaire général de Aj/Pads Tweet

La polémique suscitée par les conclusions des quatre experts électoraux commis par l’Union européenne pour auditer le fichier électoral sénégalais qui, semble-t-il, est «cohérent et de bonne qualité», quoique «perfectible», n’est pas cohérente de l’avis du leader de And Jëf/ Pads-Authentique.



En marge du Bureau politique dudit parti, le samedi 17 février dernier, Landing Savané a invité les adversaires politiques de la majorité à «être cohérents» dans leur démarche. Pour lui, on ne peut pas accepter de faire recours à une expertise indépendante pour ensuite récuser les conclusions qu’elle produit. Il estime ainsi que «ou on accepte le principe d’une expertise indépendante et, en ce moment-là, on doit accepter les conclusions ou alors, dès le départ, on récuse parce qu’on dit qu’on est convaincu que le fichier est mauvais». Donc, pour lui, «dès lors qu’on accepte l’expertise indépendante et qu’elle a donné ses conclusions, on s’en tient à ces conclusions même si on a des réserves mineurs ou majeurs». Le patron d’Aj/Pads-A reste convaincu qu’il n’y aura jamais de fichier parfait. Pour lui, on ne peut qu’avoir un fichier «acceptable, de consensus». Pour ce qui est du fichier actuel, il pense qu’il «est un bon fichier qui nous permet d’aller aux élections».



Par ailleurs, l’Aj/Pads-A n’a pas encore statué sur son candidat à la prochaine présidentielle. C’est en tout cas l’avis de M. Savané, même s’il réaffirme l’ancrage du parti dans la mouvance présidentielle. Pour lui, il faut au préalable rencontrer le président lui-même qui est en principe candidat à sa propre succession, pour discuter de certaines questions afin de trouver les modalités de mise en place d’une coalition.



Estimant que la politique «c’est des choix», il soutient qu’il va falloir choisir, mais «nous n’avons pas encore choisi parce qu’on n’a pas encore débattu dans le fond de ces questions-là. Mais, nous sommes disponibles, parce qu’en dépit des faiblesses de la coalition actuelle, il y a qu’en même des choses qu’on a fait ensemble et il s’agit de les continuer si cela est possible».