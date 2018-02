Lutte - Drapeau Matar Bâ: Ama Baldé attaque, cogne et descend Papa Sow - adakar.com

Ama Balde à réussi une véritable démonstration de force devant Papa Sow lors du drapeau Matar Ba disputé ce samedi 17 février, au stade Léopold Senghor. Dac ce choc qui a encore mis en ébullution l’aréne, le luttteur Pikinois s’est facilement imposé face à un adversaire à courts d’arguments pour résister à la charge de son puissant adversaire. Avec ce nouveau succès, le Pikinois conforte sa place chez les ténors ou Vip de l’aréne et file tout droit vers Modou lô que lui et ses supporters ont publiquement défié à l’instant qui a suivi la victoire.



Ama Balde a transporté une grande joie chez ses nombreux supporters en remportant le drapeau Matar Ba qu’il disputait ce samedi 17 février au stade de Léopold Senghor, à Papa Sow. Dans ce combat, le luttteur pikinois de l’écurie Falaye Baldé n’a pa fait dans la mesure face à un adversaire qui compte parmi les espoirs les plus confirmés de cette arène mais qui n’a pas soutenu la comparaison. Il n’a vu que du feu face à la furie d’un adversaire qui allie la puissance athlétique à l’aisance technique. Ce choc qui a mis en ébullution tout l’aréne sénégalais n’aura pourtant duré que quelques secondes et a finalement consacré une mainmise du fils de l’ancien champion Falaye Baldé.



Ama Baldé est en effet apparu très sérein et en confiance que son adversaire qui n’est pourtant pas n’importe qui dans cette aréne. Dans un combat rapproché qu’il a d’entrée imposé à son adversaire, Ama Baldé n’aura laissé aucune marge de manœuvre au Fassois.Aussitot le coup d’envoi a-t-il retenti qu’il ouvrait les hostilités en marchant sur son adversaire et à cherchant à s’engouffrer dans la garde de son adversaier. Ama Baldé ne tarde pas à lancer un direct de son adversaie. Mais sans attendre, Papa Sow riposte et parvient à envoyer un violent coup qui aura son impact puisqu’il fait voler le protége-dent du Pikinois sans pourtant l’ébranler.



Acculé le Fassois ne tarde pas à baisser pour tenter de pénétrer la garde de son adversaire. Sa tentative peu hortodoxe d’aller saisir la jambe de son adversaire va toutefois tourner mal. Ama Baldé qui avait senti le coup va vite parer l’action en le bloquant au niveau du buste son advrsaire. A défaut de ceinturer son adversaire, il se servira de sa force physique pour bloquer son adversaire.



En mauvaise posture, Papa Sow n’aura pas le temps de se redresser et d’échapper à la chute. Car il va crouler au bout de quelques secondes sous la charge de son adversaire. Ama Baldé régle ainsi l’affaire en quelques secondes et laisse place à une explosition de joie indescriptible chez ses inconditionnel. Physiquement et au plan de la masse pondéral, il n’y a pas photo entre les deux lutteurs. Cette fulgurante victoire met ainsi tout le monde d’accord sur les qualités mentales et le talent du lutteur de Pikine.



MODOU LO CIBLE ET PUBLIQUEMENT DEFIE PAR AMA



Le Pikinois est sans doute le lutteur, à qui il faudra miser pour occuper le haut du pavé de l’arène. Comme le fut son défunt pére qui a régné dans les années soixante.



Modou Lô est aujourd’hui le potentiel adversaire qui se dresse sur son chemin. Le champion pikinois est d’ailleurs en phase avec ses nombreux surpporters qui n’ont pas hésité à désigner le Roc des Parcelles assainies comme le potentiel adversaire. Quant à Papa Sow, cette deuxiéme défaite consécutive, l’a davantage éloigné du cercle fermé des Vip de l’aréne et brouille un peu plus la visibilité de son écurie Fass. Cette mannifestation organisé par Baol Production s’est déroulée dans une ambiance très colorée. En plus du spectacle assuré par des artistes de la place, les deux lutteurs ont gratifié le pblic d’une riche chorégraphie faite de « touss » et de « Bakk » de haut vol. C’était en présence du parrain Matar Ba, entouré de ses sympathisants et d’une forte délégation gouvernementale.