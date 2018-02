Rumeurs sur une audience de Bamba Fall au palais - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Rumeurs sur une audience de Bamba Fall au palais Publié le lundi 19 fevrier 2018 | aDakar.com

© aDakar.com par DF

Bamba Fall et ses co-inculpés bénéficient d`une liberté provisoire

Dakar, le 26 avril 2017 - Le maire de la Médina Bamba Fall a benifiecie d`une liberté provisoire. Le jeune responsable socialiste était incarcéré dans l`affaire des violences à la Maison du Ps. Tweet

Bamba Fall aurait été reçu par le président de la République. C'est le quotidien Walfadrji qui livre l'information. Selon ce média, l'audience qui a eu lieu lundi dernier était passé inaperçue pour bon nombre d'observateurs.



D'après le journal de Sidy Lamine Niass, la cérémonie de présentation de condoléances qui a eu lieu, hier, n'était que la phase visible de l'iceberg. Car, croit le journal, le rapprochement entre Bamba Fall et le pouvoir est intervenu il y a déjà quelques jours. Et la cérémonie de présentation de condoléance était juste une mise en scène pour orchestrer la transhumance de Bamba Fall en douceur.



Hier, le Premier ministre a conduit une très forte délégation pour présenter des condoléances au maire de la Médina suite au décès de son oncle. Outre le Premier ministre, la délégation était composée de Me Oumar Youm, directeur de cabinet du président Macky Sall, de Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, de Yakham Mbaye, directeur du quotidien national Le Soliel.