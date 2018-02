Macky Sall en tournée à Fatick et Kaolack - adakar.com

Macky Sall en tournée à Fatick et Kaolack Publié le lundi 19 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par DR

Le chef de l’Etat séjourne, lundi et mardi, dans les régions de Fatick et de Kaolack où il procédera à l’inauguration de plusieurs infrastructures.



Dans un communiqué reçu à l’APS, le Pôle Communication de la présidence sénégalaise indique que "fidèle à sa politique de proximité, fondée sur l’échange avec les populations et le suivi rigoureux de la mise en œuvre des politiques publiques, le chef de l’Etat se rendra sur différents sites socio-économiques".



Macky Sall "procédera à l’inauguration de plusieurs infrastructures notamment les routes Fatick-Kaolack, Dinguiraye-Nioro du Rip-Keur Ayip et Keur Wally Ndiaye-Passy-Sokone".



Il lancera en outre les travaux de construction du Grand Pont à péage de Foundiougne, selon la même source.



Pour la présidence sénégalaise, "ces différentes infrastructures routières, porteuses de valeur ajoutée, contribueront ainsi à l’amélioration de la mobilité des personnes et des biens, au niveau national et dans la sous-région".



Elle ajoute que "cette visite sera aussi mise à profit par le président Macky Sall pour échanger avec les populations et les différents acteurs évoluant dans le domaine des transports".



Le chef de l’Etat regagnera Dakar mardi en début de soirée.



