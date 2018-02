Coupe du monde - Me El Hadj Diouf : “Vraiment le Sénégal est mal parti“ - adakar.com

Coupe du monde - Me El Hadj Diouf : "Vraiment le Sénégal est mal parti" Publié le lundi 19 fevrier 2018

© aDakar.com par DF

Me El Hadj Diouf, avocat, député et président du Parti des travailleurs et du peuple

Me EL Hadj Diouf ne comprend pas toute cette campagne de manipulation de l'opinion qui accompagne la qualification de l'équipe nationale du Sénégal pour la Coupe du monde de cette année en Russie. Selon Me El Hadj Diouf qui s'était entretenu avec les journalistes du quotidien Enquête, ce sont les dirigeants politiques et sportifs qui sont les auteurs de telles pratiques.



C'est ce qui lui fait que le Sénégal est un pays qui est mal barré, où note une forte propagande, manipulation et escroquerie.





"Avec cette qualification à la Coupe du monde, les dirigeants politiques et sportifs qui devaient partir vont s’arc-bouter et manipuler l’opinion. Vraiment le Sénégal est mal parti. C’est un pays de propagande, de manipulation et d’escroquerie à la fois politique et sportive".



