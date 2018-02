Me Mame Adama Guèye déclare sa candidature pour la présidentielle de 2019 - adakar.com

Publié le lundi 19 fevrier 2018

Me Mame Adama Guèye déclare sa candidature pour la présidentielle de 2019

Me Mame Adama Guèye, avocat d`affaires et acteur de la Société civile

Une candidature déjà déclarée pour l'élection présidentielle de 2019. C'est celle de Me Mame Adama Guèye. L'ancien membre de la Plateforme Avenir Sénégal Biñu Beug" l'a officiellement déclaré sur sa page Facebook.



"J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2019. En le faisant je mesure la gravité de cette décision et ma responsabilité au regard du sens que je donne à cet engagement vis-à-vis de mes concitoyens", a ainsi écrit Me Mame Adama Guèye.



L'avocat inscrit au Barreau de Dakar demande déjà aux Sénégalais de lui faire confiance pour bâtir un Sénégal nouveau. "Dans un an, nous serons appelés aux urnes. Je vous demande d’ores et déjà de m’honorer de votre confiance pour qu’ensemble nous construisions le Nouveau Sénégal."





MC