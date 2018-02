Les sujets politiques s’offrent la Une des quotidiens sénégalais - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Les sujets politiques s’offrent la Une des quotidiens sénégalais Publié le lundi 19 fevrier 2018 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par MC

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Photo: Revue de presse; Journaux Tweet

La presse quotidienne sénégalaise parvenue lundi à APA traitent en priorité de l’actualité politique.



Le Soleil s’entretient avec le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, qui révèle «ce que Idrissa Seck (leader de Rewmi, opposition) n’a pas compris».



Selon le Garde des sceaux, ce que M. Seck dit sur les traités de commerce n’est pas applicable aux accords portants sur des hydrocarbures comme cet accord d’unitisation» signé entre le Sénégal et la Mauritanie.



«On peut comprendre qu’Idrissa Seck interprète mal la constitution», poursuit le professeur Fall.



A propos de l’attribution de permis de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures à Petro-Tim, Walfadjri informe que l’opposant «Abdoul Mbaye saisit le Procureur».



«Dossiers politico-juridiques, système éducatif, impactés du TER…Le pouvoir sait-il ce qu’il fait ?», s’interroge 24 Heures, soulignant que des voix inaudibles remontent en surface et que Macky Sall choisit l’impopularité.



Pendant ce temps, Le Quotidien traite de la bataille de Podor entre le Dg du Coud et le ministre des Transports, et donne «le coup de Hann à ADD (Abdoulaye Daouda Diallo)».



«Il (le ministre Diallo) n’a plus la majorité et doit en tirer les conséquences», affirme Cheikh Oumar Hann, Dg du Coud et maire de Ndioum.



Selon L’As, pour une victoire de Macky Sall au 1er tour en 2019, «You, Cheikh Oumar Anne et Farba Ngom lancent la bataille de Podor».



«Le Dg du Coud, Farba Ngom et You explosent le Nord et…positionnent Macky pour 2019», rapporte Vox Populi.



De son côté, Sud Quotidien note que «Macky reprend son bâton de pèlerin» avec des tournées économiques qualifiées par l’opposition de campagne électorale.



En sport, Stades parle du Mondial 2018 avec le trident des Lions, qualifiant «Sadio, Baldé et Diafra de feu».



L’Observateur traite de la lutte avec frappe, en donnant la parole à Ama Baldé qui après avoir vaincu Papa Sow, fonce en affirmant que «je suis prêt à affronter Modou Lô».





TE/APA