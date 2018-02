Aibd : 4533 mouvements d’avions, 354 970 passagers (communiqué) - adakar.com

Dakar - L’Aéroport international Blaise Daigne de Diass (AIBD) a enregistré 4533 mouvements d’avions, et accueilli 354 970 passagers, ainsi que deux nouvelles compagnies aériennes, depuis son ouverture le 7 décembre dernier, a appris l’APS.



La révélation a été faite dans un communiqué parvenu dimanche à l’APS. Selon ce communiqué du responsable Relations publiques de l’aéroport Dakar Blaise Diagne – LAS, ce lundi l’AIBD accueille à 12 heures une nouvelle compagnie aérienne Air Peace, troisième compagnie aérienne nigerianne à desservir le Sénégal, après Arik et Med View.



Avec ce niveau de trafic et de passagers, l’AIBD semble bien loin des premiers jours qui avaient suivi son inauguration et qui avaient été marqués par une grève de 24 heures des aiguilleurs du ciel. Une situation qui avait suscité doutes et interrogations sur le niveau de préparation pour son ouverture à la circulation aérienne.



Construit sur 42 hectares, l’AIBD a une capacité de trois millions de passagers et un volume de fret de 50 000 tonnes par an.



Sa construction avait été lancée en décembre 2007 par l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade. Mais à cause d’un retard sur les délais impartis, les travaux avaient par la suite été confiés à la société turque Summa-Limak, fin 2016, après le départ de Saudi Bin Laden Group. La société saoudienne étant entrée en conflit avec l’État du Sénégal.



