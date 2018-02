Kolda adopte un budget de plus d’un milliard - adakar.com

News Économie Article Économie Kolda adopte un budget de plus d’un milliard Publié le lundi 19 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Kolda - Le budget de la mairie de Kolda (Sud) pour l’exercice 2018, adopté samedi à l’unanimité, se chiffre à plus d’un milliard de francs CFA.



"Le budget voté à l’unanimité par les conseillers est estimé à 1 milliard 353 millions 076 mille 392 FCFA ; nous avons eu à faire cette prévision, car nous avons des opportunités ou niches de recettes à exploiter. Et nous allons mettre l’accent sur les besoins des populations, entre autres, l’éclairage public, la gestion des ordures ménagères, l’état -civil. C’est pourquoi j’ai invité les élus à œuvrer à la matérialisation des actions’’, a déclaré le maire de Kolda, Abdoulaye Baldé.



Avec une hausse de plus de 133 millions FCFA, l’équipe municipale, sous la houlette du premier magistrat, compte améliorer les recettes en explorant des secteurs comme le transport, le foncier, les taxes sur des entreprises, etc., pour atteindre le montant prévu, indique-t-on.



