News Sport Article Sport Kaffrine : une campagne de vulgarisation des réalisations du chef de l’etat annoncée Publié le lundi 19 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar - Guédiawaye FC tiendra une conférence de presse, lundi au stade Amadou Barry de Guédiawaye, à 16 heures, selon un communiqué de presse parvenu à l’APS.



Cette rencontre avec la presse ‘’sera animée par M. Diamil Faye (Président du Club) et Me Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat, en présence des membres du Comité de gestion du club’’, précise le texte.



Il relève qu’elle intervient ‘’après la saisine de la FSF [Fédération sénégalaise de football] qui entend réunir ce lundi le comité exécutif afin d’invalider la décision de la Commission de recours sur l’affaire Jappo/Guédiawaye FC/ GFC Association’’.



Ainsi, ‘’le club donnera sa position officielle et finale sur cette affaire et se prononcera sur la dernière communication de la Chambre nationale de résolution des litiges’’.



ASG