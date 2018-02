Vers une hausse substantielle du nombre de qualifiés à la coupe du monde des petites catégories - adakar.com

© Autre presse par DR

Gianni Infantino, nouveau président de la FIFA

Nouakchott – Les délégués présents au Sommet exécutif de la FIFA, qui a eu lieu ce dimanche à Nouakchott, ont proposé que le nombre de pays qualifiés aux compétitions de jeunes de l’instance mondiale connaisse une hausse substantielle, a annoncé le président Gianni Infantino en conférence de presse.



‘’C’est une rencontre qui a pour objectif de recueillir les avis et concernant les compétitions de jeunes, les délégués présents ont demandé la hausse des pays participants qui doivent passer de 24 à 48 pour le football de jeunes garçons’’, a relaté le président de la FIFA, en faisant l’économie de la rencontre.



‘’Mais aussi, nous avons pensé à la mise en place d’une catégorie à la place des moins de 17 et 20 ans’’, a-t-il ajouté.



Concernant les filles, la proposition est de faire passer le nombre de qualifiés de 16 à 24, a-t-il dit. Il a signalé qu’il a été demandé de tenir des compétitions annuelles au lieu de les faire tous les deux ans, comme actuellement.



Les délégués présents dans la capitale mauritanienne ont évoqué la mise en place d’une Ligue mondiale de football féminin qui va concerner toutes les fédérations, a relevé Infantino. Selon lui, c’est une ligue où est prévu un système de promotion et de relégation.



Le programme Forward (aide au développement) et celui des transferts des joueurs ont été les autres sujets débattus par les panélistes qui ont insisté sur les indemnités à verser aux clubs formateurs.



‘’Nous irons vers une réglementation plus stricte concernant les transferts’’, a-t-il dit, se félicitant de la réussite du Sommet en Mauritanie.



Gianni Infantino a annoncé l’organisation d’un séminaire sur le développement au mois de mars prochain, en Mauritanie. ‘’Je tiens personnellement à saluer le travail que fait cette Fédération et j’appelle les autres associations nationales à venir voir ce qui se fait ici’’, a-t-il ajouté.



