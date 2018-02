Ranérou : six personnes meurent dans un accident de la route - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Ranérou : six personnes meurent dans un accident de la route Publié le dimanche 18 fevrier 2018 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse

Accident

Tweet

Six personnes sont décédées dans une collision survenue samedi entre un pick-up et un camion, près de Ranérou, dans la région de Matam.



Les six victimes étaient toutes à bord du pick-up, dont le chauffeur voulait éviter un âne, explique Radio Futurs Médias (RFM).



Aucun des occupants du véhicule n’a survécu au choc avec le camion qui transportait du phosphate et survenu non loin de Fass Ferlo, à sept kilomètres de Ranérou