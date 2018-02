Décès du cinéaste Idrissa Ouédraogo: Le président Kaboré salue la mémoire d’un ‘’réalisateur talentueux’’ - adakar.com

Décès du cinéaste Idrissa Ouédraogo: Le président Kaboré salue la mémoire d'un ''réalisateur talentueux'' Publié le dimanche 18 fevrier 2018

Conférence de presse des présidents Sall et Kaboré

Dakar, le 13 octobre 2017 - Les présidents Macky Sall et Roch Marc Christian Kaboré ont animé une conférence de presse au palais de la République.

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, réagissant sur son compte Twitter, suite au décès du cinéaste burkinabè Idrissa Ouédraogo, ce dimanche à Ouagadougou, a salué la mémoire d’un ‘’immense réalisateur talentueux’’.



«J'ai appris avec une profonde tristesse, le décès survenu ce dimanche, du cinéaste Idrissa Ouédraogo. Le Burkina Faso vient de perdre un réalisateur à l'immense talent, profondément attaché à son pays », peut-on lire sur la page Twitter du président Kaboré.



Pour le chef de l’Etat burkinabè l'Afrique perd, avec sa disparition, l'un de ses plus valeureux ambassadeurs dans le domaine de la culture.



«Je rends hommage à Idrissa Ouédraogo qui aura beaucoup œuvré au rayonnement du cinéma Burkinabè et Africain hors de nos frontières», a écrit Roch Marc Kaboré.



Et de conclure «en mon nom personnel et au nom de la Nation toute entière, je présente mes condoléances à la famille d'Idrissa Ouedraogo, à ses proches et à la communauté des cinéastes Burkinabè et Africains».



Le réalisateur burkinabè Idrissa Ouédraogo est décédé tôt ce dimanche matin à Ouagadougou, à 64 ans, des suites de maladie, ont annoncé les médias locaux.



Né le 21 janvier 1954 à Banfora (ouest du Burkina Faso), Idrissa Ouédraogo est considéré comme l’un des réalisateurs burkinabè le plus célèbre.



Il est, avec Gaston Kaboré, les deux Burkinabè à avoir déjà remporté l’Etalon d’or de Yennega, la plus prestigieuse récompense lors du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).



C’est avec son Film ‘’Tilaï’’ qu’il a remporté en 1991, L’Etalon d’or de Yennenga au FESPACO. Une année auparavant, il remportait le grand prix du Jury au Festival de Cannes avec la même œuvre cinématographique.



